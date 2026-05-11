Staffel 1Folge 8vom 11.05.2026
Max in FlammenJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 8: Max in Flammen
48 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Max auf Freiersfüßen - der treue Hausdiener der Harts hat sich in die flotte Charlotte verliebt. Die Harts unterstützen die Romanze ihres Butlers nach besten Kräften, ohne zu ahnen, dass Max' Angebetete in Wirklichkeit zu einer Einbrecherbande gehört, die den Harts die Villa ausräumen will. Kurz darauf wird Max sogar ein Mord in die Schuhe geschoben - aber wer sich mit den Harts und ihren Freunden anlegt, der zieht immer noch den Kürzeren.
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