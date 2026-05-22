Staffel 2Folge 23vom 22.05.2026
Teure TapetenJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 23: Teure Tapeten
48 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Jonathan und Jennifer Hart machen einen Einkaufsbummel in Manhattan, doch wann wäre bei den Harts schon je einmal etwas geruhsam über die Bühne gegangen? Die beiden geraten mitten in die Jagd nach der Beute aus einem Bankraub, die den Mann ihrer Freundin Marcie das Leben kostet. Die Harts finden die gesuchten Dollar - und entlarven Marcie als skrupellose Verbrecherin.
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