SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 24vom 28.10.2025
Folge 24: Was denn für'n Mord?

48 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12

Jonathan wartet gelangweilt im Büro seines Geschäftspartners Drew Kendall. Um sich die Zeit zu vertreiben, sieht er durch ein Fernrohr, das am Fenster steht. Zu seinem Entsetzen beobachtet er, wie Kendall in der gegenüberliegenden Wohnung eine junge Frau ermordet. Als Jonathan über die Straße zum Tatort stürzt, wird er von einem Motorrad angefahren. Äußerlich bekommt er nur ein paar Schrammen ab - doch bei dem Unfall verliert er jede Erinnerung an den Mord.

