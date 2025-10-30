Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 26vom 30.10.2025
Hundeglück mit Folgen

Folge 26: Hundeglück mit Folgen

48 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Friedwart ist der Star eines Werbespots für ein neues Hundefutter - doch das hat Konsequenzen: Er will nur noch das neue Futter fressen und verfällt in Apathie, wenn es ihm entzogen wird. Als bei einer Party der Harts das Zauberfutter versehentlich mit französischer Pastete verwechselt wird, zeigen die Gäste ähnliche Reaktionen wie Friedwart. Jonathan vermutet Sucht erzeugende Beimengungen und ermittelt gegen den Hersteller.

