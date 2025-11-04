Staffel 2Folge 29vom 04.11.2025
Hart aber herzlich
Folge 29: Schlüsselfiguren
48 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Die Harts hatten sich einen erholsamen Urlaub im Ferienparadies Hawaii erhofft, doch dann schlittern sie direkt in ein handfestes Abenteuer: Bei einem Croquet-Spiel werden sie Zeugen, wie einer der Mitspieler von einem Unbekannten erstochen wird. Und plötzlich ist es vorbei mit dem ruhigen Urlaub - bevor die Harts sich ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Nichtstun, hingeben können, müssen sie einen gefährlichen Sowjet-Agenten unschädlich machen.
