Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 31vom 06.11.2025
Folge 31: Rotkäppchen und der böse Colt

48 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Jonathan hat die Opernkarten verlegt und besorgt bei einem Schwarzhändler Ersatz. Es sind ausgerechnet die Karten, die dem Profikiller McGarity gestohlen wurden. In der Oper steckt ihm sein Nachbar einen Umschlag mit 100.000 Dollar in die Tasche. Ehe Jonathan das Missverständnis aufklären kann, sinkt der Mann erstochen zu Boden. Jonathan kommt dahinter, dass der Tote ein wichtiger Informant war - und dass die Ermordung einer prominenten Persönlichkeit geplant ist.

