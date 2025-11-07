Staffel 2Folge 32vom 07.11.2025
Der ZuckerbäckerJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 32: Der Zuckerbäcker
48 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Als originelle Geschenkidee bringt Jennifer einigen Freunden erlesene Schokoladenherzen aus einem Laden in der Schweiz mit. Sie ahnt nicht, dass Krump, der Sohn des Ladenbesitzers, genau diese Schokoladenherzen für das ausgetüftelte Kommunikationssystem eines Spionagerings benutzt. Als die leckeren Mitbringsel eines nach dem anderen zerstört werden, kommt das den Harts doch merkwürdig vor. Sie gehen der Sache auf den Grund.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick