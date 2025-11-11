Staffel 2Folge 34vom 11.11.2025
Hart aber herzlich
Folge 34: Mörder im Sattel
48 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Jonathan Hart und seine Frau Jennifer wollen sich ein Wochenende lang auf ihrer Ranch erholen. Auf unerklärliche Weise sind Rinder verendet, und zwar angeblich durch Gifte aus der flussaufwärts gelegenen Chemiefabrik. Das behauptet Zeke Bellenger, der undurchsichtige neue Nachbar der Harts. Jonathan und Jennifer kommen schnell dahinter, dass Bellenger selbst der Verantwortliche ist - und der Sheriff sein Komplize ...
