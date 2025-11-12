Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 35vom 12.11.2025
48 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Jonathan Harts neue Mitarbeiterin Mindy Vernon ist im Besitz einer Pistolenkugel, die den kanadischen Mafioso Kruger schwer belasten würde. Das kostet sie das Leben - aber vor ihrem Tod kann sie das Beweisstück noch im Haus der Harts verstecken. Damit sind Jonathan und Jennifer höchst gefährdet - und so bleibt dem Paar mal wieder nichts anderes übrig, als sich selbst auf die Jagd nach dem Ganoven zu machen ...

