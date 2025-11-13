Staffel 2Folge 36vom 13.11.2025
Die rote HantelJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 36: Die rote Hantel
48 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Vince, ein Neffe von Max, hat gerade eine erfolgreiche Europa-Tournee als Bodybuilder hinter sich. Er eröffnet ein Fitnesscenter, auf das wenig später ein Überfall verübt wird. Nur eine scheinbar wertlose Hantel wird gestohlen. Jonathan findet den Grund bald heraus: Die Einbrecher hatten in Europa Diebstähle verübt und ihre Beute dem ahnungslosen Vince mitgegeben - als Hantel aus purem Gold. Mit einem Trick kann Jonathan die Einbrecher überführen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick