Staffel 2Folge 37vom 14.11.2025
Hart aber herzlich
Folge 37: Das Blüten-Traumschiff
48 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12
Bei einer von Jonathan Harts Banken geht regelmäßig Falschgeld aus dem Spielcasino eines Luxusdampfers ein. Sir Lawrence, Vorstand der Bank, bittet die Harts um Hilfe. Jonathan lässt sich daraufhin als Steward auf dem fraglichen Schiff anheuern, und Jennifer quartiert sich als spanische Gräfin in einer Luxus-Suite ein. Sie kommen den Schuldigen schnell auf die Schliche - aber vom Verdacht bis zur beweisbaren Gewissheit liegt noch ein weiter und gefährlicher Weg vor den beiden.
