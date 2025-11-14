Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 37vom 14.11.2025
Das Blüten-Traumschiff

Das Blüten-TraumschiffJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 37: Das Blüten-Traumschiff

48 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Bei einer von Jonathan Harts Banken geht regelmäßig Falschgeld aus dem Spielcasino eines Luxusdampfers ein. Sir Lawrence, Vorstand der Bank, bittet die Harts um Hilfe. Jonathan lässt sich daraufhin als Steward auf dem fraglichen Schiff anheuern, und Jennifer quartiert sich als spanische Gräfin in einer Luxus-Suite ein. Sie kommen den Schuldigen schnell auf die Schliche - aber vom Verdacht bis zur beweisbaren Gewissheit liegt noch ein weiter und gefährlicher Weg vor den beiden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen