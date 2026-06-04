Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 39vom 04.06.2026
Die Schwestern

Die SchwesternJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 39: Die Schwestern

48 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12

Jennifer Hart arbeitet an einem Artikel über die sensationelle Karriere des Models Scottie, als eine Mordserie an Models beginnt. Immer wieder führt die Spur zu Alexei Briansky, dem Herausgeber eines Modemagazins - und zu Scotties Schwester Mary, die seit einem Autounfall gehbehindert ist. Schließlich wird auch Alexei selbst ermordet - und Jonathan kommt hinter Scotties schreckliches Geheimnis.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen