Staffel 2Folge 39vom 04.06.2026
Die SchwesternJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 39: Die Schwestern
48 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 12
Jennifer Hart arbeitet an einem Artikel über die sensationelle Karriere des Models Scottie, als eine Mordserie an Models beginnt. Immer wieder führt die Spur zu Alexei Briansky, dem Herausgeber eines Modemagazins - und zu Scotties Schwester Mary, die seit einem Autounfall gehbehindert ist. Schließlich wird auch Alexei selbst ermordet - und Jonathan kommt hinter Scotties schreckliches Geheimnis.
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