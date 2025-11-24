Staffel 3Folge 43vom 24.11.2025
Rosen und Dornen
Hart aber herzlich
Folge 43: Rosen und Dornen
48 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12
Jennifer nimmt an einem Rosenzüchter-Wettbewerb teil. Sie schafft es bis in die Endausscheidung, die auf einer Gartenparty ausgetragen wird. Dort allerdings dezimiert sich das Feld der Konkurrenten durch mehrere sonderbare Todesfälle. Jonathan und Jennifer gehen der Sache nach und schalten Lt. Grey von der Polizei ein. Dann verschwindet auch noch der Jury-Vorsitzende David Stinton - und wieder einmal sind Jennifers und Jonathans eigene kriminalistische Fähigkeiten gefragt ...
