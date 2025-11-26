Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 45vom 26.11.2025
Folge 45: Feuriges Wochenende

48 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Die Harts haben sich zu einem Kurzurlaub in die Einsamkeit der Berge zurückgezogen. Doch mit der beschaulichen Ruhe ist es bald vorbei: Ein junger Mann namens Danny flüchtet sich zu ihnen, der wenig später von Sheriff Bud Williams wegen Mordverdachts verhaftet wird. In Wirklichkeit ist der Sheriff selbst der Schuldige. Er versucht, auch die Harts unschädlich zu machen, doch er hat natürlich nicht mit ihrer Cleverness gerechnet ...

