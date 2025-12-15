Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 58vom 15.12.2025
Familienbande

Folge 58: Familienbande

48 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12

Jennifer Hart ist mit ihrem Verleger Andrew Thomas in einem romantischen Hotel in Frankreich verabredet - für das reiselustige Paar ist das die Gelegenheit für einen kleinen Ausflug. Doch der entwickelt sich ganz und gar nicht romantisch: Thomas ist auf einmal verschwunden - und nicht nur er. Sogar sein Zimmer gibt es plötzlich nicht mehr, und im Hotel weiß angeblich niemand etwas von ihm.

SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

