Staffel 3Folge 59vom 18.06.2026
ScheidungsmanöverJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 59: Scheidungsmanöver
48 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12
Die Klatschkolumnisten haben endlich wieder einmal eine waschechte Sensation zu melden: In der Ehe des Millionärspaares Jennifer und Jonathan Hart kriselt es ganz gewaltig. Die Scheidung ist nur noch eine Frage der Zeit. Was aber keiner ahnt: Der Riss in der Ehe ist von dem skrupellosen Fred Brunis inszeniert, der im Fall einer Scheidung der Harts 150.000 Dollar Wettgewinn abkassieren würde. Doch noch sind Jonathan und Jennifer nicht geschieden.
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