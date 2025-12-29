Staffel 3Folge 64vom 29.12.2025
Hart aber herzlich
Folge 64: Kartenspiele
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Jonathans alter Freund Jack Fulton ist gestorben. Der Witwe und seinem Sohn hat er nichts hinterlassen als Schulden - und eine Sammlung von alten Baseballkarten. Jacks Schwester Dorothy ist davon schwer enttäuscht - aber das ändert sich schnell, als sie ein Telefonat Jonathans belauscht: Er hat herausgefunden, dass die Baseballkarten unter Sammlern eine Viertelmillion Dollar wert sind. Dorothy will dieses Geld für sich haben und lässt die Sammlung von ihrem Freund Rex stehlen.
