Staffel 4Folge 71vom 01.01.2026
Hart aber herzlich
Folge 71: Schüsse in Goldtown
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war Goldtown ein blühendes Goldgräber-Städtchen im amerikanischen Westen. Inzwischen wird es von Jim Bailey als Touristenattraktion vorgeführt - leider nicht allzu erfolgreich. Bailey versucht, die Harts zu einer finanziellen Beteiligung zu bewegen. Er hat das Millionärspaar zu einem Besuch eingeladen, ohne zu ahnen, dass er damit andere empfindlich stört: Die Goldminen von Goldtown sind nämlich keineswegs erschöpft, wie man allgemein glaubt.
Alle Staffeln im Überblick