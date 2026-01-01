Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 73vom 01.01.2026
Geld macht nicht glücklich

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Max nimmt leidenschaftlich gern an Preisausschreiben teil. Eines Tages überrascht ihn ein gewisser Mr. Parker mit der Nachricht, er hätte eine Million Dollar gewonnen. Eine Tätigkeit als Hausdiener kommt für Max nicht mehr in Frage: Er kündigt und zieht in ein Luxus-Appartement. Vorher hat er aber noch für einen Nachfolger gesorgt. Das Ehepaar Chumley soll sich ab jetzt um die Harts kümmern. Niemand ahnt, dass die netten Chumleys in Wirklichkeit ausgekochte Ganoven sind.

