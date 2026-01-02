Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 75vom 02.01.2026
Der Schein trügt

Hart aber herzlich

Folge 75: Der Schein trügt

47 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Die Schönheitsfarm von Dr. Harrison Straker ist hermetisch abgeriegelt - für die neugierige Jennifer Hart Grund genug, sich als Patientin getarnt dort einzuschleichen. Sie entdeckt Strakers teuflischen Plan: Er ermordet reiche Witwen, die seine Klinik aufsuchen, und ersetzt sie durch Komplizinnen, denen er das Gesicht seiner Opfer gegeben hat. Jonathan lässt sich ebenfalls in die Klinik einweisen - und wird enttarnt. Straker will die Harts im Kühlhaus zum Schweigen bringen.

Hart aber herzlich
Hart aber herzlich

