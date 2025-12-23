Staffel 4Folge 76vom 23.12.2025
Folge 76: Weihnachtsüberraschung
Die Harts lassen ein Glückwunschtelegramm für Max von einer speziellen Service-Firma vorsingen. Wayne und Maureen Tucker überbringen den musikalischen Gruß. Währenddessen wird Jonathan niedergeschlagen und ausgeraubt. Wayne verdächtigt seinen Chef, Mr. Billingsley, fällt aber einem Anschlag zum Opfer, bevor er mit Jonathan sprechen kann. Also lassen sich die Harts beim Telegramm-Service anstellen - aber Billingsley duchschaut sie und bereitet den nächsten Anschlag vor.
