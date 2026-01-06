Staffel 4Folge 78vom 06.01.2026
Hart aber herzlich
Folge 78: Wer sagt denn, Tote fliegen nicht?
47 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Von ihrem Freund Mike erfahren die Harts von dem Selbstmord der jungen Journalistin Emily Jensen. Die Journalistin war vor ihrem Tod mit Recherchen über die private Fluggesellschaft eines gewissen Alex Carmen beschäftigt - und dieser Carmen ist der totgeglaubte Drogenbaron Albert Cortland, wie die Harts schnell feststellen. Doch von jetzt an leben sie gefährlich, denn Carmen alias Cortland will um jeden Preis verhindern, dass jemand das Geheimnis seiner wahren Identität entdeckt.
