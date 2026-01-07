Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 79vom 07.01.2026
Schnüffeleien

SchnüffeleienJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 79: Schnüffeleien

47 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Ein Drogenschmugglerring bringt Kokain im doppelten Boden eines Hundekorbs über die Grenze. Dort wird der Drogensuchhund dann jedesmal von dem kriminellen Tierarzt Dr. Beck für kurze Zeit außer Gefecht gesetzt. Der Deal droht aufzufliegen, als der Korb mit dem Kokain vertauscht wird und zu den Harts und deren Hund Friedwart kommt. Die Ganoven versuchen zwar mit allen Mitteln, diesen Patzer auszubügeln, haben aber nicht mit Friedwarts empfindlicher Nase gerechnet ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen