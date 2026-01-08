Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 80vom 08.01.2026
Schatzsuche im Dschungel

Folge 80: Schatzsuche im Dschungel

47 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Als der Chef eines Geologenteams der Hart Industries im Dschungel Perus ermordet wird, beschließt Jonathan, dort zusammen mit Jennifer nach dem Rechten zu sehen - und stolpert mitten in ein exotisches Abenteuer. Im Basislager berichtet der Archäologe Dr. Villac von einem sagenhaften Inkaschatz, den die Harts nur wenig später selbst in Augenschein nehmen können - wenn auch unfreiwillig und unter lebensgefährlichen Umständen.

Hart aber herzlich

