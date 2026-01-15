Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 85vom 15.01.2026
Die Killerlady und ihr Chauffeur

47 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Nachdem der Architekt Walter Kiley auf offener Straße ermordet wurde, rettet sich die Mörderin Eve in Jonathans Limousine - und hält den Millionär für den Chauffeur, weil der sich aus Jux gerade die Mütze von Max aufgesetzt hat. Eve zwingt den "Chauffeur", zum Anwesen der Harts zu fahren, wo Jennifer die Komödie mitmacht. Und das ist gut so: Als nächstes Opfer hat Eve nämlich keinen anderen als Jonathan selbst vorgesehen. Doch dann trifft Max ein und muss Jonathan Hart spielen.

