Staffel 4Folge 85vom 15.01.2026
Hart aber herzlich
Folge 85: Die Killerlady und ihr Chauffeur
47 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Nachdem der Architekt Walter Kiley auf offener Straße ermordet wurde, rettet sich die Mörderin Eve in Jonathans Limousine - und hält den Millionär für den Chauffeur, weil der sich aus Jux gerade die Mütze von Max aufgesetzt hat. Eve zwingt den "Chauffeur", zum Anwesen der Harts zu fahren, wo Jennifer die Komödie mitmacht. Und das ist gut so: Als nächstes Opfer hat Eve nämlich keinen anderen als Jonathan selbst vorgesehen. Doch dann trifft Max ein und muss Jonathan Hart spielen.
