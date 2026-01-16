Staffel 4Folge 86vom 16.01.2026
Ins Herz getroffenJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 86: Ins Herz getroffen
46 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
In einem Restaurant lernt Jonathan die attraktive Robin kennen - für ihn eine alltägliche Begegnung, die er schnell vergessen hat. Aber nicht so für Robin: Die junge Frau steigert sich in den Wahn hinein, Jonathan sei unsterblich in sie verliebt - und räumt rigoros alle aus dem Weg, die diese Romanze stören könnten. Als ihr Jonathan ein Rendezvous wegen einer Besprechnung mit dem Manager Roland versagt, ersticht sie diesen. Und bald ist auch Jennifer in höchster Gefahr.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick