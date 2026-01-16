Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 86vom 16.01.2026
Ins Herz getroffen

Ins Herz getroffenJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 86: Ins Herz getroffen

46 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

In einem Restaurant lernt Jonathan die attraktive Robin kennen - für ihn eine alltägliche Begegnung, die er schnell vergessen hat. Aber nicht so für Robin: Die junge Frau steigert sich in den Wahn hinein, Jonathan sei unsterblich in sie verliebt - und räumt rigoros alle aus dem Weg, die diese Romanze stören könnten. Als ihr Jonathan ein Rendezvous wegen einer Besprechnung mit dem Manager Roland versagt, ersticht sie diesen. Und bald ist auch Jennifer in höchster Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 3 Staffeln und Folgen