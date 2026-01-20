Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 88vom 20.01.2026
Die Schlankheitskur

Die SchlankheitskurJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 88: Die Schlankheitskur

47 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Barry Grayson betreibt eine berühmte Schlankheitsfarm. Seinen Erfolg verdankt er vor allem dem Wundermittel Vidalite - angeblich aus rein natürlichen Stoffen zusammengesetzt. In Wirklichkeit aber sind dem Wundermittel Drogen beigemischt, die Graysons reiche Patientinnen bei guter Laune halten und abhängig machen. Als Jennifers Cousine Betsy während einer Kur plötzlich zusammenbricht, sieht sich Jonathan die Schönheitsfarm etwas näher an.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 3 Staffeln und Folgen