Staffel 4Folge 88vom 20.01.2026
Hart aber herzlich
Folge 88: Die Schlankheitskur
47 Min.Folge vom 20.01.2026
Barry Grayson betreibt eine berühmte Schlankheitsfarm. Seinen Erfolg verdankt er vor allem dem Wundermittel Vidalite - angeblich aus rein natürlichen Stoffen zusammengesetzt. In Wirklichkeit aber sind dem Wundermittel Drogen beigemischt, die Graysons reiche Patientinnen bei guter Laune halten und abhängig machen. Als Jennifers Cousine Betsy während einer Kur plötzlich zusammenbricht, sieht sich Jonathan die Schönheitsfarm etwas näher an.
