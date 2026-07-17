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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 102vom 17.07.2026
Der Tod tanzt im Dreiviertel-Takt

Der Tod tanzt im Dreiviertel-TaktJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 102: Der Tod tanzt im Dreiviertel-Takt

47 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Max erklärt seiner Tanzpartnerin Katherine Prince, einer reichen Witwe, dass er gerne mit ihr befreundet ist, sie aber nicht heiraten will. Tief verletzt, wird sie eine leichte Beute des Betrügers Courtney Peterson: Er nimmt alleinstehende Damen aus. Max warnt Katherine, stößt aber auf taube Ohren. Als sie Courtney dann in den Armen der jungen Inga antrifft, gerät sie in Bedrängnis. Jetzt können nur noch Jennifer und Jonathan helfen.

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