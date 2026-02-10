Staffel 5Folge 103vom 10.02.2026
Folge 103: Der Hund, der zu viel wusste
47 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Bei einer Hundeshow kommen die Harts unter eigenartigen Umständen in den Besitz eines Hundes: Ein Unbekannter überlässt dem abenteuerlustigen Millionärspaar eine Promenadenmischung und verschwindet wieder - verfolgt von einer Reihe schießwütiger Gangster. Die geben auch weiterhin keine Ruhe. Die Harts finden den Grund für dieses Interesse schnell heraus: Auf der Haut des unbekannten Vierbeiners ist eine äußerst wertvolle biogenetische Formel eintätowiert.
