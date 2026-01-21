Staffel 5Folge 89vom 21.01.2026
London im FrühlingJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 89: London im Frühling
47 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Die Harts machen Kurzurlaub in London. Dort haben sie sich kennengelernt - sie erinnern sich: Jennifer, Journalistin des "London Herald", wollte unbedingt mit Jonathan, der nichts so hasste wie Publicity, über seine britischen Geschäftsinteressen sprechen. Und dann ging es Schlag auf Schlag: Das Interview kam ohne Zutun Jennifers auf die Titelseite, der Zeitungsverleger wurde ermordet, Jennifer entführt - und dann von ihrem Befreier Jonathan mit einem Heiratsantrag bedacht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick