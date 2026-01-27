Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 93vom 27.01.2026
Die Fuchsjagd

Folge 93: Die Fuchsjagd

47 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Jennifer und Jonathan sind zu einer Fuchsjagd auf das Landgut des britischen Adligen Sir William Belgrave eingeladen. Sie merken schnell, dass Sir William und Lady Claire, seine Frau, nicht besonders harmonieren: Jeder der beiden versucht, dem anderen etwas anzutun. Als allerdings eine präparierte Kugel beim Tontaubenschießen das Gesicht von Sir William zerfetzt, forschen die Harts genauer nach - und müssen erst einmal vor einer aufgehetzten Hundemeute Reißaus nehmen.

SAT.1 GOLD

