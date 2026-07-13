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Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 94vom 13.07.2026
Spiel, Satz, Mord!

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Hart aber herzlich

Folge 94: Spiel, Satz, Mord!

47 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Josh Dunston und Travis Saunders - Tennislehrer und Tröster einsamer Frauen - wollen Informationen nutzen, die die Frauen so ausplaudern. Auf das Gerücht hin, dass Jonathan die Firma Syndicam Video erwerben will, kauft Saunders Syndicam-Aktien. Jonathan durchschaut das Spiel und lässt Jennifer falsche Informationen verbreiten, woraufhin Saunders weiterkauft. Dann zieht Jonathan sein Kaufinteresse zurück: Syndicam macht pleite, die Aktien werden wertlos - und Saunders dreht durch.

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