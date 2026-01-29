Staffel 5Folge 95vom 29.01.2026
Hart aber herzlich
Folge 95: Eine Mords-Rallye
47 Min.Folge vom 29.01.2026
Jonathan lässt es sich nicht nehmen, zusammen mit Jennifer an der ersten Jonathan-Hart-Industries-Athen-Rallye teilzunehmen. Die drei Tage dieser Rallye versucht der griechische Großindustrielle Anthony Vlachos auszunutzen: Er will die Aktienmehrheit von Hart Industries aufkaufen. Durch einen Telefonanruf bei seinem Stellvertreter könnte Jonathan dies verhindern - aber Vlachos schreckt vor nichts zurück, um Jonathan auszuschalten.
