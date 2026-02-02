Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

Staffel 5Folge 97vom 02.02.2026
Gift im Whisky

Hart aber herzlich

Folge 97: Gift im Whisky

47 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Sir Gavin, Oberhaupt des Maclaish-Clans, kommt zu einem Festival aus Schottland angereist. Er bezieht Quartier bei seinem Verwandten Ramsay. Der hoch verschuldete Ramsay ermordet Sir Gavin, um als dessen Nachfolger zum neuen Clan-Oberhaupt gewählt zu werden. Clan-Mitglied Jeannie bittet die Harts um Hilfe. Sie führt Jennifer als Maclaish-Verwandte ein und schlägt sie als Gegenkandidatin vor. Jennifer wird prompt gewählt und gerät ins tödliche Visier des skrupellosen Ramsay.

