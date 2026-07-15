Staffel 5Folge 98vom 15.07.2026
Das Jahr des HundesJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 98: Das Jahr des Hundes
47 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Jonathan hat sich ein besonderes Geschenk für Jennifer einfallen lassen: Eine kostbare Jadefigur aus dem 16. Jahrhundert. Die kleine Plastik zeigt einen Hund und gehörte ursprünglich zu einem Satz von zwölf Figuren, die einer Legende nach dem Besitzer Unverwundbarkeit verleihen. Kurz darauf wird die Figur gestohlen - die Spur der Diebe führt nach Macao zu einem Waffenhändler. Der will die Legende von der Unverwundbarkeit in einem tödlichen Duell gegen Jonathan testen.
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