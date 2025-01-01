Der Fluch der ZigeunerinJetzt kostenlos streamen
Hart of Dixie
Folge 11: Der Fluch der Zigeunerin
41 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6
Zoe macht sich in Bluebell auf die Suche nach ihren Vorfahren. Sie findet heraus, dass sie traditionsgemäß zu den "Bluebell Belles" gehört. Lemon tut natürlich ihr Bestes, um zu verhindern, dass Zoe dem elitären Kreis beitritt. Sie überlegt sich ein diabolisches Aufnahmeritual. Unterdessen bekommt Lavon Flirttipps von seinem Kumpel Wade. Doch irgendetwas stört Lavon an seinem Schwarm Didi ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick