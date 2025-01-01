Hart of Dixie
Folge 5: Glaube und Untreue
41 Min.Folge vom 02.01.2026
Zoe bietet sich eine einmalige Chance, um endlich mehr Patienten für sich zu gewinnen: Dr. Breeland ist eine Woche im Urlaub und sie hat die Praxis für sich alleine. Leider muss sie jedoch dem hoch angesehenen Pfarrer eine Diagnose übermitteln, die ganz Bluebell in Aufruhr versetzt. Unterdessen bereitet Lemon eine Präsentation für ein Gemeindeprojekt vor - ohne zu wissen, dass ihre Pläne hinterrücks durchkreuzt worden sind ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick