Hart of Dixie
Folge 8: Bluebells Party-Gesetze
40 Min.Ab 6
Zoe hat das Heimweh gepackt. Lavon schlägt ihr vor, Gastgeberin seiner jährlichen Homecoming-Party zu sein, um sie etwas abzulenken. Sofort bittet sie ihre New Yorker Freundin Gigi mit ins Boot zu kommen. Doch die Vorstellungen der Großstädterinnen für eine gelungene Party unterscheiden sich von denen der Bürger Bluebells. Unterdessen schmieden George und Wade einen Plan, um sich an ihrem Erzfeind Jimmy aus Schulzeiten zu rächen. Doch auch Lemon will ein Wörtchen mitreden.
