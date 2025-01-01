Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Ende und Anfang

41 Min. Ab 6

Nach der geplatzten Hochzeit kann sich Zoe sicher sein: George will sie! Doch da ist er nicht der Einzige. Nachdem Wade eine Nacht mit der hübschen Ärztin verbracht hat, will er ebenfalls eine Beziehung mit ihr eingehen. Zoe muss sich entscheiden. Unterdessen beginnt Lemon, ihr Leben neu zu strukturieren. Ein neuer Job und eine eigene Wohnung sollen ihr dabei helfen.

