Hart of Dixie

Liebeskrank

WarnerStaffel 2Folge 13
Liebeskrank

Folge 13: Liebeskrank

41 Min.Ab 6

Eine Grippewelle legt ganz Bluebell flach. Zoe setzt die Bewohner unter Quarantäne. Der einzige Wehmutstropfen: Sie hat große Sehnsucht nach Wade, der außerhalb der Stadt mit seiner Ex-Freundin unterwegs ist. Die Quarantäne verzögert seine Rückkehr. Unterdessen legt Lavon seine Energie in den Dreh eines Imagefilms für Bluebell. Doch der Nachbarort Fillmore rückte zuerst mit dieser Idee an ...

