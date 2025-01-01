Hart of Dixie
Folge 16: Wahre Gefährten
41 Min.
Wanda und Tom planen die wohl spontanste Hochzeit, die Bluebell je erlebt hat. In zwei Tagen wollen sie vor den Altar treten. Die Braut möchte Zoe zu ihrer Trauzeugin machen. Der Trubel kommt der jungen Ärztin sehr gelegen, lenkt er sie doch von der seltsamen Stimmung zwischen ihr und Wade ab. Lavon erfährt hingegen von dem Vorhaben der Nachbarschaft, ein Einkaufszentrum neben dem Strand zu errichten. Er bittet George um Rat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick