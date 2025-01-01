Hart of Dixie
Folge 8: Der Headhunter
41 Min.
Die Beziehung von Lavon und Ruby ist einigen Personen in Bluebell ein Dorn im Auge. Allen voran Lemon und Zoe. Während die eine eifersüchtig ist, hält die andere die neue Freundin des Bürgermeisters für hinterhältig. Zoe findet, Lavon verdiene etwas Besseres. Unterdessen zeigt George Interesse an Wades Ex-Frau. Die Gefahr ist groß, dass er durch sie etwas von der Liaison zwischen Wade und Zoe erfährt.
