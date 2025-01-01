Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Die allerletzte Chance

WarnerStaffel 3Folge 11
Die allerletzte Chance

Die allerletzte ChanceJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 11: Die allerletzte Chance

41 Min.Ab 6

Zoe und Joel sind immer noch auf der Suche nach dem perfekten Heim. Dabei läuft Zoe ihrer Tante in die Arme. Wie sich herausstellt, kann diese New Yorker nicht ausstehen. Wade ist unterdessen bereit, seine Beziehung mit Vivian zu festigen. Zunächst muss er jedoch ihren kleinen Sohn von seinen Fähigkeiten als Stiefvater überzeugen. Bei Lynly und George tauchen indes die ersten Wolken am siebten Himmel auf ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen