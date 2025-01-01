Hart of Dixie
Folge 2: Der große Unbekannte
41 Min.
Um ihre Gastfreundschaft unter Beweis zu stellen, laden Lavon und AnnaBeth, Joel und Zoe zum Abendessen ein. Als Lemon jedoch einem der begehrtesten Junggesellen der Gegend begegnet, lädt sie sich und ihre neue Eroberung kurzerhand auch zu Lavon ein. Im Laufe des Abends nehmen noch weitere unerwartete Gäste an der Tafel des Bürgermeisters Platz.
