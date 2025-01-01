Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 11vom 09.01.2026
41 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6

Zoe macht sich in Bluebell auf die Suche nach ihren Vorfahren. Sie findet heraus, dass sie traditionsgemäß zu den "Bluebell Belles" gehört. Lemon tut natürlich ihr Bestes, um zu verhindern, dass Zoe dem elitären Kreis beitritt. Sie überlegt sich ein diabolisches Aufnahmeritual. Unterdessen bekommt Lavon Flirttipps von seinem Kumpel Wade. Doch irgendetwas stört Lavon an seinem Schwarm Didi ...

