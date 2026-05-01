Ein Baby für die KrausesJetzt kostenlos streamen
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 3: Ein Baby für die Krauses
24 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Dieter und Lisbeth wünschen sich beide aus tiefstem Herzen Nachwuchs. Während Lisbeth jedoch von einem Baby träumt, will Dieter einen Dackelwelpen haben. Da die beiden ständig aneinander vorbeireden, schickt Lisbeth den verklemmten Dieter in die Samenbank, um die Voraussetzung für eine künstliche Befruchtung zu schaffen. Der jedoch versteht den ganzen Wirbel nicht und lässt Herbert an seiner Stelle für Lisbeth spenden ...
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