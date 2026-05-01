Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 4: Onkel Eddy
25 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Dieters Bruder Eddy ist wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen Kleptomanie einsaß. Aber Dieter will ihn so schnell wie möglich wieder loswerden und schmiedet einen gemeinen Plan: Verkleidet als Eddy, will Dieter in dessen Lieblingsvideothek einige Pornofilme klauen - und sich von der Überwachungskamera als Beweis filmen lassen ...
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