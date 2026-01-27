Staffel 2 Folge 2: Hausweltskost mit Theresa und Dr. BohlJetzt kostenlos streamen
Hausweltskost
Folge 2: Staffel 2 Folge 2: Hausweltskost mit Theresa und Dr. Bohl
13 Min.
Zusammen mit seinem Bruder bildet Paulus das Comedy Duo „Dr. Bohl“. Als solches schlüpfen sie in verschiedene Rollen österreichischer Stereotypen und belustigen ihr Publikum über Klischees des studentischen Wiener Alltags. Beim Kochen mit Theresa spricht Paulus über die neusten Projekte und überlebt den Kampf mit einer Wassermelone.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick