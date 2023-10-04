Staffel 2 Folge 4: Hausweltskost mit Theresa und MaxaMillionJetzt kostenlos streamen
Hausweltskost
Folge 4: Staffel 2 Folge 4: Hausweltskost mit Theresa und MaxaMillion
14 Min.Folge vom 04.10.2023
Max Weißenböck gehört zu den bekanntesten Gesichtern der Influencer-Szene und ist Österreichs erfolgreichster Mode-YouTuber. In jüngster Vergangenheit begeistert er seine Follower auch durch österreichischen Humor. In Hausweltskost erzählt er über seine Anfänge, Spaghetti und welche Salatschüssel ein Must-Have für jeden österreichischen Haushalt ist.
