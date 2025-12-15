Hawaii Five-0
Folge 22: Aloha Oe
42 Min.Ab 16
Vor zehn Jahren schlug Steve auf Hawaii ein neues Kapitel auf, um die Mörder seines Vaters dingfest zu machen und gegen das organisierte Verbrechen vorzugehen. Nun tritt noch einmal eine Figur aus der damaligen Zeit auf den Plan: Daiyu Mei alias Mrs. Wo Fat, die Danny entführen lässt, um an den Geheimcode von Steves Mutter zu gelangen. Trotz der schmerzhaften Erinnerungen an die Vergangenheit muss Steve diesen letzten Feind ausschalten, bevor es für ihn heißt, Abschied zu nehmen.
